Vittoria e le criticità sulla potabilità dell’acqua, La Rosa (Fi): “Occorre una soluzione concreta”

Il segretario cittadino evidenzia tutto ciò che non ha funzionato da parte del Comune durante questi ultimi mesi

Forza Italia esprime profondo rammarico per il riemergere del problema legato alla potabilità dell’acqua nel territorio comunale di Vittoria. Dopo il recente caso che, nel pieno della stagione estiva, aveva interessato Scoglitti, la nuova ordinanza emanata dal sindaco coinvolge ora anche il tratto verso Santa Croce, in prossimità della Riserva del Pino d’Aleppo sulla Sp 18, confermando una criticità che sta diventando ormai cronica e che desta forte preoccupazione tra i cittadini e le attività della zona. “Non si tratta più di episodi isolati, ma di segnali che indicano un problema strutturale della nostra rete idrica – dichiara Andrea La Rosa (nella foto), segretario cittadino di Forza Italia – Siamo vicini alle famiglie e alle imprese colpite da questa nuova emergenza, che si somma alle difficoltà già affrontate nei mesi scorsi. È necessario superare la logica degli interventi tampone e avviare finalmente un monitoraggio complessivo della rete, per individuare le vere cause delle ripetute contaminazioni e programmare interventi risolutivi”.

La Rosa sottolinea come la cittadinanza abbia diritto a risposte chiare e tempestive da parte dell’amministrazione comunale: “Chiediamo al sindaco e alla giunta di illustrare pubblicamente quali azioni intendano intraprendere per restituire serenità alla popolazione, non solo nei tratti oggetto dell’ultima ordinanza ma anche nelle aree che continuano a presentare criticità. La trasparenza nella gestione delle informazioni e il coinvolgimento della comunità sono fondamentali in una materia così delicata”.