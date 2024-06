Vittoria e le fumarole, Fare Verde: “Preoccupazione alle stelle”

Attualità

L'associazione ambientalista evidenzia l'incredibile numero di segnalazioni ricevute

Fare Verde Vittoria nel suo ruolo di associazione di protezione ambientale, evidenzia allarmata, a seguito di tantissime segnalazioni ricevute da cittadini esasperati dal fatto che “tutte le mattine all’alba o la sera all’imbrunire, si materializzano ovunque nella nostra fascia trasformata colonne di fumo denso e nero che ammorbano l’aria. E’ la inevitabile conseguenza – è chiarito in un documento – delle migliaia di tonnellate di plastica dismessa dalle serre o dei rifiuti urbani indifferenziati, bruciati illegalmente. L’aria, per diverse ore, diventa acre e irritante e poi, lentamente, la colonna di nube tossica si espande fino a dissolversi”.