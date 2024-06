Vittoria e le ordinanze per acconciatori ed estetiste, Aiello: “Sollevate strumentalizzazioni per nulla”

Ragusa

Il sindaco chiarisce la ratio che ha animato il provvedimento

“Le ordinanze emesse che disciplinano le aperture e le chiusure delle barberie e dei centri estetici hanno destato tanto scalpore, ma è bene precisare, senza polemizzare, con alcuno che: l’ordinanza che è stata emanata nei giorni scorsi, ricalca l’ordinanza sindacale n. 90/Sse del 10/06/2004 che a suo tempo, era stata concertata con le organizzazioni di categoria. Quella stessa ordinanza, che porta la mia firma, è stata ribadita ultimamente. Le uniche modifiche apportate sono: il divieto di emissioni sonore musicali udibili all’esterno del locale e la facoltà al titolare dell’esercizio, per esigenze particolari di potere scegliere, previa esposizione, l’orario che intende svolgere. Dunque nessuna vessazione nei confronti della categoria”. Lo dice il sindaco Francesco Aiello.