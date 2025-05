Vittoria e le sorti non chiare dell’ex mattatoio comunale, ancora un sopralluogo di Forza Italia

Attualità

Il consigliere Pelligra: "Continueremo a tenere alta l'attenzione sino a quando non ci sarà spiegato che intenzioni ha il Comune con quest'opera"

“Nessuna risposta. Nonostante le sollecitazioni. Ci chiediamo quale sia il senso di tutto questo. E, per evitare che la vicenda finisca nel dimenticatoio, faremo in modo di tenere sempre desta l’attenzione”. Questo il senso del sopralluogo che una delegazione di Forza Italia Vittoria, con il consigliere comunale Biagio Pelligra, da sempre attento a seguire l’evoluzione di questa intricata situazione, e con il segretario cittadino, Andrea La Rosa, ha tenuto in queste ore.