Vittoria e le zone bianche, il sindaco Aiello risponde al gruppo Dc: “Avevo già querelato, la magistratura farà chiarezza”

Politica

Tensione sempre più alta tra il primo cittadino e i cuffariani presenti a palazzo Iacono

“Con un comunicato stampa diffuso dal gruppo consiliare della Dc di Vittoria, viene fuori il solito livore e lo “sversamento” di veleno nei confronti del sindaco, spingendosi fino ad ipotizzare che il sindaco (si legge testualmente in un passaggio) terrebbe “una gestione confusa che dimostra come Aiello (nella foto) non sia più in grado di affrontare con serietà e tempestività emergenze di questo tipo”. La qualcosa è perfettamente in sintonia con la dimensione dei personaggi, se non fosse che il sindaco ha preceduto gli estensori del comunicato (penne fini e cesellatori) avendo già inviato alla Procura, nei giorni scorsi, facendo seguito ad un comunicato stampa degli stessi consiglieri, un esposto e una querela, in cui indica con dovizia di particolari, nomi, cognomi, luoghi, incarichi e quant’altro possa essere elemento utile ai magistrati competenti, per potere individuare e perseguire eventuali atti illeciti, inadempienze e/o reati amministrativi. In realtà non è il comizio pacato e sereno del sindaco ad avere prodotto la reazione, quanto il dato riportato nell’esposto e nella querela”.