Vittoria e l’emergenza microcriminalità, Confcooperative: “Interventi strutturati nei quartieri più degradati con i programmi di educativa di strada”

La proposta del presidente territoriale Luca Campisi su una problematica sempre più presente

Luca Campisi (nella foto), presidente territoriale di Confcooperative Ragusa, ha espresso forte preoccupazione per l’emergenza microcriminalità a Vittoria e in tutta la provincia. Durante un vertice sulla sicurezza tenutosi a palazzo Iacono, ha sottolineato anche la necessità di adottare strategie preventive, con particolare attenzione ai giovani. Campisi ha proposto interventi strutturati nei quartieri più degradati, suggerendo di riprendere i programmi di educativa di strada, già affiancati da quelli di educativa domiciliare.

Il presidente Campisi ha anche evidenziato come il contrasto alla microcriminalità e al degrado sociale non possa essere delegato esclusivamente alle forze dell’ordine, ma debba coinvolgere attivamente tutta la comunità. Ha sottolineato l’importanza di creare una rete di collaborazione tra istituzioni, associazioni, scuole e famiglie per promuovere percorsi di inclusione sociale e prevenzione.