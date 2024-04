Vittoria e l’incarico contestato, è scontro tra il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e il sindaco Aiello

Attualità

Nel mirino l'affidamento diretto all'architetto Rosario Dezio, figlio dell'architetto Angelo (fino al 31 dicembre scorso consulente del primo cittadino a titolo gratuito)

La storia si ripete. Un incarico tecnico all’architetto Rosario Dezio, figlio dell’architetto Angelo (fino al 31 dicembre 2023 consulente del sindaco Aiello a titolo gratuito) scatena un nuovo vespaio di polemiche. A riaccendere i riflettori sulla vicenda, i consiglieri comunali del gruppo Fratelli d’Italia: Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi e Valeria Zorzi (nella foto). Oggetto della querelle la determina dirigenziale del 9 aprile scorso, la numero 1155, che affida la direzione dei lavori per la realizzazione di una scuola dell’Infanzia presso piazza Berlinguer, su fondi Pnrr, al figlio del consulente in materia di Pnrr dell’amministrazione comunale Angelo Dezio. «La storia si ripete sempre due volte – scrivono i consiglieri FdI – la prima volta come tragedia, la seconda come farsa. E il caso di Vittoria è emblematico: nell’aprile del 2024 il Comune di Vittoria affida con un incarico diretto, a un professionista, la direzione dei lavori di un’importante opera pubblica per un importo di oltre 100mila euro, a valere su fondi Pnrr. Il giovane professionista è figlio del consulente del Comune Angelo Dezio che sino a pochi mesi fa si occupava proprio di Pnrr. Esattamente dieci anni fa, il nostro gruppo consiliare di opposizione, aveva denunciato un incarico dato allo stesso giovane professionista per una cifra simile e allora il padre Angelo Dezio rivestiva la carica di assessore comunale. Per quello scandalo l’allora sindaco Nicosia azzerò la giunta e Dezio non ricoprì il ruolo di assessore».