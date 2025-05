Vittoria e l’incendio all’abitazione di famiglia, slitta la perizia psichiatrica per Wajdi Zaouali

Cronaca

L'udienza di stamattina è stata aggiornata al 9 giugno

È slittata al 9 giugno l’udienza di stamattina per l’esame del perito che dovrà accertare se l’uomo accusato di avere incendiato l’abitazione di famiglia è capace di intendere e di volere. Il Gip, infatti, ha disposto la perizia psichiatrica per Wajdi Zaouali, 31 anni, che il 12 giugno 2024 la pubblica accusa ritiene avere incendiato l’abitazione di famiglia in piazza Unità (nella foto) a Vittoria, dopo avere cosparso di liquido infiammabile la camera da letto dei genitori, il corridoio e l’ingresso dell’abitazione. A causa delle gravissime ustioni riportate morirono la madre Mariem Sassi 55 anni e la sorella Samah, 34 anni. Pur gravemente ustionati, si salvarono il padre Kamel cinquantasettenne e la sorella più piccola, la diciannovenne Omaima.Wajdi Zaouadi, giovane problematico, seguito dalla famiglia e dal dipartimento di salute mentale, dopo la convalida del fermo eseguito a poche ora dai fatti, dalla polizia di Stato – commissariato di Vittoria e Squadra mobile di Ragusa -, è rinchiuso in una sezione speciale del carcere di Siracusa. L’uomo è stato sottoposto a perizia psichiatrica su richiesta di incidente probatorio da parte del difensore, l’avvocato Giovanni Ascone che chiede di sapere se il suo assistito era capace di intendere e volere al momento del fatto e se è in condizioni di partecipare al processo.