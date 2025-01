Vittoria e l’incidente dei due ragazzini sullo scooter che non si fermano all’alt della polizia: ecco come è andata (video)

Cronaca

La volante non era vicino nel momento in cui c'è stato lo scontro violento tra la moto e l'auto

Le telecamere di sorveglianza, all’incrocio tra via Leopardi e via Alessandria, mettono in rilievo come è avvenuto lo scontro tra i due ragazzini che si trovavano in sella alla scooter e la Ford C Max che stava sopraggiungendo. I due non si erano fermati all’alt della polizia per eludere un controllo. Dalle immagini risulta evidente che, al momento dello scontro, non ci fosse accanto alcuna auto della polizia. I poliziotti, infatti, nel loro rapporto, sostengono di essersi fermata per raccogliere la pistola, poi risultata a salve, che i due ragazzi avevano lasciato cadere subito avere avviato la loro fuga. Le immagini sono state mandate in onda questa mattina durante la trasmissione tv Mattino Cinque.

