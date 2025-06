Vittoria e l’incidente in cui morirono i due cuginetti D’Antonio, condannati a 8 mesi ciascuno i due occupanti del suv che fuggirono senza prestare soccorso

Cronaca

Il Tribunale ha ammesso come parti civili il Comune e i familiari delle vittime

È finito con due condanne il processo con il rito abbreviato ai danni di due degli occupanti il Suv che per l’accusa scapparono, aprirono le portiere e si diedero alla fuga. Erano nell’auto guidata da Rosario Greco che investì e uccise i cuginetti Alessio e Simone D’Antonio a Vittoria l’11 luglio del 2019.Il giudice unico del Tribunale di Ragusa, Gemma Occhipinti, ha ammesso come parti civili il Comune di Vittoria, con l’avvocato dell’Ufficio legale, Lucia Sidoti, ed i familiari dei ragazzi assistiti dagli avvocati Enrico Cultrone e Daniele Scrofani.

Sotto processo i vittoriesi Angelo Ventura ed Alfredo Sortino accusati di omissione di soccorso e Sortino anche di avere violato la sorveglianza speciale. Sono stati condannati ad 8 mesi di reclusione ciascuno e Sortino anche a 3 mesi di arresto per la violazione della sorveglianza speciale. Il pm Concetta Vindigni ha chiesto 10 mesi ciascuno per l’omissione di soccorso ed un anno per Sortino per la violazione della sorveglianza. L’avvocato Italo Alia ha chiesto l’assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato.