Vittoria e l’omicidio di Giovanni Russo, i dissapori con Ventura

Cronaca

Ancora una udienza nel processo che si sta svolgendo dinanzi alla Corte di assise di Siracusa

Udienza veloce nel processo che si sta svolgendo davanti alla Corte di Assise di Siracusa (presidente Tiziana Carrubba, a latere Carla Frau) per l’omicidio del ventiduenne comisano Giovanni Russo, ucciso a Vittoria in via IV aprile, con due colpi di fucile, uno alla testa e uno al cuore, a distanza ravvicinata, la sera del 27 febbraio del 2024.

Sentiti gli ultimi due testi del pm Ottavia Polipo mentre i quattro familiari dell’imputato citati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La Corte ha acquisito le dichiarazioni della compagna sentita dagli inquirenti dopo l’omicidio ed ha quindi aggiornato i lavori all’8 aprile per un’udienza tecnica relativa ai Dvd ed al 27 aprile per sentire il perito che dovrà riferire sulle intercettazioni. Sul banco degli imputati, presente in aula, Alex Ventura, 29 anni, reo confesso, difeso dall’avvocato Santino Garufi.