Vittoria e l’omicidio Russo, il processo aggiornato per sentire il perito delle intercettazioni

Cronaca

Il 27 maggio sfileranno anche gli ultimi testi dell'accusa

Aggiornato al 27 maggio per sentire il perito delle intercettazioni e gli ultimi testi dell’accusa rappresentata dal pm Ottavia Polipo e l’esame dell’imputato e il 10 giugno per sentire il perito di parte Salvatore Bruno professore di psichiatria forense il processo che si sta svolgendo davanti alla Corte di Assise di Siracusa (presidente Tiziana Carrubba, a latere Carla Frau) per l’omicidio del ventiduenne comisano Giovanni Russo (nella foto), ucciso a Vittoria in via IV aprile, con due colpi di fucile, uno alla testa e uno al cuore, a distanza ravvicinata, la sera del 27 febbraio del 2024.