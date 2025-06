Vittoria e l’omicidio Russo, sarà perizia psichiatrica per l’imputato Alex Ventura

Cronaca

La decisione della Corte di Assise di Siracusa dove si celebra il processo

La Corte di Assise di Siracusa, dove si celebra il processo per l’omicidio del 22enne comisano Giovanni Russo (nella foto), ucciso a Vittoria in via IV aprile, con 2 colpi di fucile, uno alla testa e uno al cuore, a distanza ravvicinata, la sera del 27 febbraio del 2024, ha dato il via libera alla perizia psichiatrica a carico dell’imputato Alex Ventura, 29 anni, reo confesso. La Corte aveva in precedenza acquisito le dichiarazioni della compagna sentita dagli inquirenti dopo l’omicidio.