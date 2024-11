Vittoria e l’operazione contro la Stidda, Cascino dal carcere ai domiciliari

Cronaca

La decisione dopo che il Riesame ha parzialmente annullato l'ordinanza di custodia cautelare per gli indagati

Lascia il carcere il vittoriese Gianfranco Cascino, 49 anni, difeso dall’avvocato Daniele Scrofani, alla luce della decisione del Tribunale del Riesame di Catania che ha annullato parzialmente l’ordinanza di custodia cautelare per i tre indagati finiti in cella e per quelli ai domiciliari nell’operazione contro la Stidda vittoriese messa a segno dalla polizia di Stato di Ragusa, su disposizione della Dda di Catania. Cascino è stato ammesso ai domiciliari.