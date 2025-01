Vittoria e l’ordine pubblico, Scuderi critica il sindaco: “Lo scaribarile non funziona”

Attualità

Tensione politica elevata a margine degli episodi che stanno preoccupando la città

“E’ da anni che io, assieme ad altri gruppi politici, chiediamo più attenzione per la sicurezza della città e, soprattutto, per quella degli esercizi commerciali. Lo abbiamo chiesto a più riprese al sindaco, ma i nostri appelli sono caduti nel vuoto”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Vittoria, Giuseppe Scuderi (nella foto), a proposito del tema che sta tenendo banco in queste ore in città, quello dell’ordine pubblico. “Ricordiamo a tutti – continua Scuderi – che siamo arrivati perfino a chiedere una seduta aperta del consiglio comunale sul tema, seduta che si è regolarmente tenuta senza che il sindaco si presentasse. Una cosa è certa. Il governo nazionale sta facendo la propria parte, il senatore Salvo Sallemi ha spiegato che con il questore si sta valutando che tipo di provvedimenti intraprendere, il senatore, poi, interloquirà con il ministro, sta arrivando più personale nella nostra provincia e, tra l’altro, è stato aumentato lo stipendio alle forze dell’ordine. Quindi i segnali li stanno dando. Adesso auspichiamo che anche l’amministrazione comunale faccia la propria parte”.

“In fondo – continua Scuderi – anche per quanto riguarda la sicurezza, l’ordine pubblico, è come quando parliamo di sanità. Il primo cittadino ha una responsabilità diretta che non può certo demandare ad altri. Piuttosto, occorre sforzarsi per operare in sinergia. Anziché sperperare denaro pubblico per incarichi ad esperti o adottare provvedimenti di altro tipo che nulla garantiscono alla città, occorre destinare queste somme per cercare di supportare la voce riguardante l’ordine pubblico in città. In che modo? Attraverso la sicurezza privata, così come avviene in altri centri urbani in cui si registrano situazioni a rischio. Oppure adoperarsi per animare il centro storico con iniziative specifiche, frequentate, perché, lo sappiamo, dove c’è movimento positivo e di un certo tipo la delinquenza non alligna, non bivacca. E, ancora, ci chiediamo qual è la funzione della videosorveglianza. Ci avevano detto che era già operativa. Ma possibile che non si riesca a fermare l’autore di questi furti con spaccata? E, ancora, ci attendiamo maggiore supporto dal fronte dei Servizi sociali visto che il settore è stato rimpinguato di personale proprio ultimamente. Malviventi che si accontentano di pochi spiccioli non possono essere che balordi che arrivano dal mondo della droga. Perché, dunque, non intercettare le necessità di questi disagi e fare in modo che queste persone, dopo opportuni percorsi, possano essere reinseriti nella nostra società? Ecco cosa potrebbe fare l’amministrazione comunale invece di lanciare accuse a destra e a manca con il sistema dello scaricabarile. Occorrono impegni seri e concreti e non scambi di accuse che lasciano il tempo che trovano”.