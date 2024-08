Vittoria, è Nicole Lorefice la giovane 19enne morta in Grecia in seguito a un incidente stradale

Rodi

Gravissime le lesioni riportate dalla giovane dopo che la moto su cui era in sella si è scontrata con un autobus

E’ Nicole Lorefice (nella foto) la giovane vittoriese di 19 anni morta in Grecia, a Rodi, a seguito di un incidente stradale. La giovane (che lavorava come estetista) si trovava in vacanza con il fidanzato e alcuni amici quando ieri è stata travolta da un autobus mentre viaggiava in sella ad una moto.

Il gruppo era arrivato in Grecia lo scorso 12 agosto e pare che ieri stesse partecipando ad una escursione da effettuare proprio in sella alle due ruote. Gravissime le lesioni riportate dalla ragazza che è stata anche sottoposta ad un intervento chirurgico che purtroppo si è rilevato vano. La giovane aveva riportato una emorragia cerebrale.

Il fidanzato, invece, ha riportato diversi traumi e fratture. Ad avvisare entrambe le famiglie sono stati gli amici che viaggiavano con la coppia. I familiari dei due giovani sono già partiti alla volta della Grecia. Le autorità hanno disposto l’autopsia. Non è chiaro, al momento, quando la salma potrà fare rientro in Italia e, di conseguenza, quando si svolgeranno i funerali.

Doloore e commozione a Vittoria

Dolore e commozione tra gli amici e i conoscenti di Nicole. «Ho questo ricordo con la dolce Nicole Lorefice» scrive Federica pubblicando sui social una foto di cinque ragazze sorridenti, tra cui Nicole, mentre mostrano il diploma di estetista. «Non esistono parole, inconcepibile Riposa in pace piccolo angioletto», aggiunge la donna. Gianna, scrive di essere «sconvolta, notizie che mai si dovrebbero apprendere; mi metto nei panni dei tuoi genitori e solo a provare ad immaginare mi sanguina il cuore, non è accettabile la morte mai, soprattutto quella di una giovane vita, non lo sarà mai per i poveri genitori sopravvivere a tutto ciò. Nicole, ho avuto la fortuna di conoscerti apprezzando la tua immensa dolcezza, mi dispiace davvero tanto tanto».