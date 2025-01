Vittoria, è polemica sul servizio di refezione scolastica

Attualità

Il dirigente scolastico dell'istituto Portella della Ginestra scrive una nota ai docenti e alle famiglie su eventuali anomalie riscontrati nei pasti consumati dagli alunni. Il Comune lo redarguisce: "La procedura idonea è un'altra"

E’ polemica nel mondo scolastico cittadino. Il dirigente dell’istituto comprensivo “Portella della Ginestra” (nella foto) ha diffuso una nota interna con cui invitava i genitori e gli insegnanti a prestare massima attenzione su eventuali anomalie riscontrate nei pasti consumati dagli alunni a scuola attraverso la refezione scolastica. L’Amministrazione comunale non ci sta e invia la seguente nota al dirigente scolastico. “In merito alla comunicazione effettuata in data 27 gennaio 2025 con la quale “rammenta” ai suoi docenti di prestare attenzione e a segnalare eventuali anomalie riscontrate nel pasto, ed inviata per conoscenza anche ai genitori e considerato che tale nota ha innescato un “procurato allarme” nella popolazione scolastica – è spiegato nel documento – questa Amministrazione fa presente che l’idonea procedura da seguire nei casi da lei citati è quella di segnalare con urgenza a questi uffici eventuali anomalie al fine di consentire un intervento tempestivo finalizzato a risolvere eventuali criticità attraverso verifiche di conformità e controlli così come previsto dal contratto”.