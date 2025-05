Vittoria e Scoglitti senz’acqua, Fratelli d’Italia promuove un sit in

Attualità

L'appuntamento è per sabato prossimo 31 maggio. L'opposizione: "Che fine ha fatto la cura Aiello?"

“La situazione idrica a Vittoria e Scoglitti ha raggiunto livelli inaccettabili. Nonostante le promesse e i proclami, l’amministrazione Aiello si è dimostrata incapace di garantire un servizio essenziale come l’approvvigionamento idrico, lasciando cittadini e imprese in balia di continui disagi”.

Fratelli d’Italia Vittoria, voce delle comunità colpite, organizza un sit-in di protesta per il prossimo sabato 31 maggio alle ore 11 in piazza Vittoria Colonna (piazzetta Padre Pio). Un’occasione per denunciare l’inerzia delle istituzioni e dare spazio alle frustrazioni dei cittadini con microfono aperto.

“Che fine ha fatto la cura Aiello? – dice il coordinatore cittadino Massimiliano Vindigni -. Chiediamo spiegazioni concrete perché dopo oltre tre anni i problemi della città rimangono e vi sono cittadini e imprenditori che ancora soffrono la mancanza d’acqua e l’approssimarsi della stagione estiva peggiorerà il quadro. La penuria idrica non è un’emergenza improvvisa, ma il risultato di anni di mala gestione e incapacità politica”.