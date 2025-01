Vittoria, è stata ritrovata ed è in buona salute la donna scomparsa

Cronaca

A quanto pare si trovava a casa della figlia a Santa Croce. La polizia di Comiso procede per le indagini del caso

E’ stata ritrovata ed è in buona salute la donna che era stata data per dispersa durante la notte di Capodanno. Subito, questa mattina, la mobilitazione delle forze dell’ordine con almeno 35 unità di personale in azione. La donna, invece, è stata rinvenuta a Santa Croce, a quanto pare, a casa di una figlia. Gli inquirenti mantengono stretto riserbo sulle modalità della scomparsa. Procede per le indagini la polizia di Comiso (foto Franco Assenza).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA