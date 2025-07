Vittoria, episodio tutto da decifrare in via Gaeta: macchie di sangue sul marciapiede

Cronaca

Si parla di una lite in famiglia. Le forze dell'ordine stanno cercando di chiarire l'accaduto. Accanto c'è pure un'auto danneggiata

In via Gaeta all’angolo con via Fanti, un episodio i cui contorni sono ancora tutti da definire. Si parla di una lite in famiglia tra cittadini albanesi. Di fatto c’è che un’auto è accostata al marciapiede dove, tra l’altro, sono visibili copiose macchie di sangue. L’auto, tra l’altro, ha il parabrezza danneggiato. L’episodio naturalmente ha suscitato grande preoccupazione anche perché non si sa ancora bene quale sia stato l’origine dello stesso (foto Assenza).

