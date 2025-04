Ragusa, era accusato di lesioni gravissime nei confronti dell’ex moglie: arrestato un 49enne

Cronaca

Deve scontare la pena definitiva di 3 anni e 5 mesi di detenzione domiciliare presso la sua abitazione

La Squadra mobile di Ragusa ha tratto in arresto – in esecuzione di provvedimento che dispone la misura della detenzione domiciliare sostitutiva, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa – un uomo di 49 anni per i reati di lesioni gravissime maltrattamenti in famiglia attuati nei confronti dell’ex moglie e dei figli.

Nello specifico, l’uomo nel 2023 aveva posto in essere reiterate condotte di maltrattamenti in famiglia in danno della ex moglie, fino al punto da causare alla vittima lesioni gravissime concretizzatesi nello spappolamento della milza con conseguente asportazione.

A causa delle condotte violente dell’ex marito che trovavano l’apice nella violentissima aggressione del marzo 2023, la donna ha vissuto in un perdurante stato di ansia e terrore, costretta a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita, fino a quando, stanca dell’inferno che l’uomo le stava facendo vivere e delle gravissime lesioni riportate, decideva di denunciare i gravi fatti presso gli uffici di polizia competenti, permettendo l’avvio di immediate indagini da parte di questo Ufficio investigativo.