Vittoria, era accusato di ricettazione. Assolto gambiano 25enne

Cronaca

L'uomo aveva comprato in piazza Senia un cellulare poi risultato rubato

Un gambiano di 25 anni è stato assolto dal giudice monocratico del Tribunale di Ragusa, Elio Manenti, dall’accusa di ricettazione come chiesto dall’avvocato difensore Italo Alia. L’uomo aveva comprato nel maggio del 2022 un cellulare in piazza Senia a Vittoria, risultato rubato.È stato assolto perché la difesa è riuscita a dimostrare la buona fede dell’imputato, visto che già nell’immediatezza del decreto di perquisizione e sequestro, disposto a seguito di acquisizione dei tabulati telefonici dove risultava che lui aveva inserito la sua Sim in quel telefono, aveva accompagnato le forze dell’ordine in piazza per cercare di individuare il venditore. Successivamente comunque individuato grazie alle indicazioni date dal gambiano.

