Vittoria, erano accusati di sfruttamento della manodopera di lavoratori agricoli: assoluta imprenditrice e il suo braccio destro

Cronaca

I fatti risalgono all'ottobre del 2018. Dieci le presunte vittime

Erano accusati di avere sfruttato la manodopera di lavoratori agricoli. Sono stati assolti dal giudice monocratico del Tribunale di Ragusa Elio Manenti perché il fatto non sussiste come richiesto dall’avvocato difensore Santino Garufi. Si tratta di una imprenditrice agricola di 48 anni e del suo braccio destro di 41 anni, entrambi di Vittoria. I fatti risalgono all’ottobre del 2018. I lavoratori che per l’accusa venivano sfruttati erano dieci tra cui vittoriesi, albanesi e cittadini nordafricani.

