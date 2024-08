Vittoria, eseguite due ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari ai danni di due persone accusate di furto

Cronaca

Lo scorso 21 marzo erano stati sorpresi mentre rientravano in città dopo avere provato ad asportare un motociclo a Ragusa

Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra mobile e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Ragusa, con il supporto operativo del Commissariato di Ps di Vittoria, hanno eseguito due misure cautelari emesse dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa nei confronti di due vittoriesi che sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le loro abitazioni. L’ordinanza è stata emessa per dei fatti accertati lo scorso 21 marzo allorquando gli agenti di una Volante avevano sorpreso i due mentre erano in procinto di rientrare a Vittoria dopo che avevano provato ad asportare un motociclo a Ragusa.