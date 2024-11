Vittoria, evade più volte i domiciliari. Ora finisce in carcere

Cronaca

L'uomo di 32 anni era accusato di furti in abitazione

Gli agenti del commissariato di Ps di Vittoria hanno dato esecuzione alla misura di sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, emessa dal gip, presso il Tribunale di Ragusa, in data 4 novembre 2024, nei confronti di un uomo di 32 anni responsabile di furti in abitazione. L’uomo è finito in carcere per aver violato ripetutamente le prescrizioni cui era stato sottoposto mentre era al regime degli arresti domiciliari, in particolare allontanandosi dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione.