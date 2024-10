Vittoria, ex mattatoio comunale. Il consigliere Pelligra: “E’ tutto fermo”

Attualità

Dopo oltre un anno di attesa, lavori bloccati nel sito destinato a diventare un luogo di aggregazione giovanile

“Dopo oltre un anno di attesa, credo sia arrivato il tempo di comprendere che cosa sta accadendo. Vogliamo avere informazioni chiare, basta melina. Perché non ci vogliono dire cosa succede? Occorre parlare chiaro. I cittadini hanno diritto di sapere”. Così il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra, a proposito dei lavori di completamento dell’ex mattatoio comunale di via IV aprile che il Comune di Vittoria avrebbe dovuto destinare a luogo di aggregazione giovanile con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva per la cultura, connesso alle attività musicali.