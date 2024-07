Vittoria, extracomunitari feriti in via Parini: “Siamo stati aggrediti”. Coinvolto anche un neonato

Cronaca

Al piccolo fuoriusciva sangue dal cavo orale. In fase di definizione i contorni dell'episodio

Aggrediti in via Parini. Forse per un regolamento di conti. Coinvolto, suo malgrado, anche un neonato soccorso perché gli usciva sangue dal cavo orale. Due adulti extracomunitari, oltre al piccolo, hanno dovuto fare ricorso alle cure degli operatori sanitari. Spiegano di essere stati aggrediti. Le loro condizioni non destano preoccupazione anche se sono stati trasportati in ospedale (nella foto). Un altro episodio si è verificato in prossimità del ristorante La Picozza, lungo lo stradale per Gela, dove un altro extracomunitario, per motivi in fase di accertamento, è stato accoltellato. Per lui, in particolare, una ferita da taglio al volto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA