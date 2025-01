Vittoria, extracomunitario dà in escandescenze e danneggia auto: preso in via Cavour (video)

Cronaca

Questa mattina numerose segnalazioni da parte dei cittadini

Momenti di grande paura nella tarda mattinata di oggi a Vittoria dove uno straniero si aggirava nei pressi della stazione, con un pezzo di cuoio, colpendo tutto quello che gli capitava a tiro, anche automobili. L’uomo, prima, era stato visto alla periferia della città, poi appunto alla stazione e alla fine in via Cavour dove polizia, carabinieri e Guardia di finanza (si parla di circa 7 auto delle forze dell’ordine) sono intervenute per bloccarlo. Nei momenti concitati della cattura, lo straniero ha picchiato un carabiniere fino a quando non è stato ammanettato e portato in ospedale dove gli avrebbero praticato un Tso. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città e tantissime sono state le foto postate nei social network (ricerca foto e video Franco Assenza).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA