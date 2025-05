Vittoria, extracomunitario in escandescenze in piazza Gramsci. Era armato di coltello. Sul posto le forze dell’ordine

Cronaca

Situazione difficile da contenere. Ma per fortuna nessuno si fa male

Piazza Gramsci, sabato sera. Un extracomunitario ubriaco dà in escandescenze, sparpaglia rifiuti di ogni tipo. Nessuno si azzarda a sfiorarlo. Sembra avere perso il controllo e, soprattutto, è segnalata la presenza di un coltello con lunga lama. Sul posto due pattuglie, una della polizia e l’altra dei carabinieri. Riescono a fermarlo, non senza qualche fatica, e a condurlo in caserma. Ma, ancora una volta, si rischia grosso. L’uomo era ubriaco nonostante, in città, viga l’ordinanza di divieto distribuzione alcolici per i distributori h24 (foto Franco Assenza).

