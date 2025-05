Vittoria, falso ideologico: il caso in Tribunale. Dinanzi al giudice assessori e consiglieri della maggioranza

Cronaca

Nell'udienza di oggi sentiti Campailla e Artini. I lavori aggiornati al 14 novembre per i testi della difesa

Dedicata alla deposizione di due degli otto amministratori del Comune di Vittoria finiti sotto processo per il reato di “falso ideologico commesso da privato in atto pubblico” l’udienza di questa mattina davanti al giudice monocratico del Tribunale di Ragusa, Giovanni La Terra. Quattro sono attuali assessori, Salvatore Avola, Cesare Campailla, Giuseppe Nicastro e Fabio Prelati, una è la presidente del consiglio comunale, Maria Concetta Fiore e tre siedono in consiglio, Salvatore Artini, Giacomo Romano e Alessandro Speranza.Sono stati sentiti Campailla ed Artini, quindi, i lavori sono stati aggiornati al 14 novembre per i testi della difesa.