Vittoria, fanno un buco nel muro di cinta del supermercato: ma i ladri non riescono a portare via nulla

Cronaca

Forze dell'ordine e guardie giurate sul posto grazie all'avviso lanciato dai sistemi di sicurezza

La scorsa notte, si attivava l’antifurto di una filiale di un supermercato a Vittoria. La segnalazione d’allarme perveniva alla sala operativa dell’Istituto di Vigilanza La Sicurezza di Vittoria, e le autopattuglie di Guardie Giurate immediatamente intervenivano sul posto. Contemporaneamente veniva allertato il Nue 112 e pochi minuti dopo, sul posto, arrivavano l’autopattuglia delle Guardie Giurate, la radiomobile dei Carabinieri ed i responsabili del supermercato.