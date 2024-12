Vittoria, Fare Verde ha affisso delle locandine multilingue: “Perché la città sia sempre più pulita”

Attualità

Avviata iniziativa di sensibilizzazione ambientale sul territorio cittadino

L’inciviltà selvaggia di alcuni cittadini ancora oggi si manifesta deturpando la nostra città e il nostro territorio extra urbano con la barbara determinazione a non differenziare i rifiuti, depositandoli ovunque.

Il coriaceo rifiuto, ancora di tanti, a non utilizzare i validi strumenti che il sistema raccolta rifiuti della nostra città ci offre mortificano un territorio che ha necessità di un immediato rilancio economico, civile, culturale.

I volontari di Fare Verde Vittoria con la collaborazione di alcune ospiti della cooperativa Iride Vittoria Sprar Donne, giovedì 12 dicembre, simbolicamente hanno affisso, in diversi punti della città muovendosi in bici, delle locandine multilingue di invito a tutti i cittadini a lasciare la propria città pulita.

Fare Verde Vittoria è fermamente convinta che oltre all’azione di controllo e repressiva, occorra insistere sistematicamente con una massiccia e ininterrotta campagna di educazione ambientale rivolta non solo agli italiani ma anche alle numerose comunità straniere che vivono nella nostra città.

La scelta di muoversi in bici, in una città dal traffico veicolare caotico e in forte espansione, è un messaggio e un invito chiaro e preciso rivolto agli amministratori da parte dell’associazione Fare Verde Vittoria.