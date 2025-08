Vittoria, Fare Verde: “Siamo un Comune dealberizzato”

Attualità

L'associazione ambientalista protesta per "l'ennesima mattanza anche nel periodo agostano"

“Si rinnova ancora una volta lo sconcerto e la frustrazione dei vittoriesi di fronte a questa strage di alberi senza soluzione di continuità intrapresa anche nel mese di agosto 2025 in vari punti della città di Vittoria con cieco accanimento e determinazione da questa amministrazione comunale”. Lo denuncia l’associazione ambientalista Fare Verde.

“Alberi in piena salute e rigogliosi abbattuti come spazzatura da buttare – continua il documento – messaggio educativo devastante per la città e le future generazioni: alberi uguale legna da ardere e danno ambientale incalcolabile. Chi ha fatto questa scelta di impoverire senza nessuna compensazione e per mere scelte personalistiche in nome di un presunto restyling e miglioria del territorio, sarà ricordato per il danno irreparabile a tutta la collettività, annullando con questo procedere sconsiderato tutti i benefici scientificamente provati che gli alberi offrono. Fare Verde Vittoria chiede per l’ennesima volta che sia reso pubblico il progetto di riqualificazione del territorio previsto per la nostra città e come mai tale progetto, palesemente, non sia compatibile con il bene prezioso degli alberi”.