Vittoria, FdI: “Basta con Assuntopoli. Scelta come staffista la figlia della vicepresidente del consiglio comunale”

Attualità

"Continua la campagna di elargizione di posti di lavoro da parte del sindaco a spese dei cittadini"

“Proporremo di cambiare la denominazione del Comune di Vittoria in “Ufficio di Collocamento per parenti e amici – Comune di Vittoria” a seguito dell’ennesima infornata di assunzioni che il sindaco Aiello ha deciso di fare. Non bastavano i due “super” consulenti da 48mila euro l’anno – tra cui la figlia di un consigliere di maggioranza – ma adesso siamo al familismo amorale più spinto con l’assunzione di tre staffisti nel gabinetto del sindaco tra cui la figlia della vicepresidente del consiglio comunale”.

Lo dicono i consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi, Valeria Zorzi, Nello Dieli e Marilena Pugliarello.