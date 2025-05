Vittoria, FdI denuncia: “Da un anni un ascensore comunale in uso per i disabili non funziona. Inaccettabile”

Attualità

"L'accesso ai Servizi sociali è di fatto impedito alle fasce deboli. Altro che inclusività"

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra è tornato negli uffici comunali siti nell’ex Ferrotel, ove insistono i Servizi sociali e l’Urbanistica, per constatare come a distanza di due anni l’ascensore sia ancora non funzionante. Già lo scorso anno Fratelli d’Italia aveva sollevato la questione ma l’amministrazione non ha messo in campo alcuna soluzione.

“In un ufficio pubblico si nega il diritto di accesso ai diversamente abili, alle persone con ridotta capacità motoria, alle famiglie con passeggini. Questo è inammissibile e discriminante e la situazione si protrae in questi uffici comunali, nodali come i Servizi sociali e l’Urbanistica, da circa due anni. Mentre il sindaco Aiello elargisce incarichi ai suoi accoliti, mentre si sprecano trentamila euro per costruire bagni pubblici in centro storico ci sono situazioni inverosimili nei palazzi comunali. Chiediamo con forza che il problema sia risolto e che l’ascensore torni funzionante: qui si discriminano i cittadini e non possiamo accettarlo”, dice Vinciguerra.