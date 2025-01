Vittoria, FdI promuove un flash mob sui disagi scolastici

Attualità

"Protestiamo contro un'amministrazione comunale inadeguata"

Sabato 18 gennaio, dalle 11.30, Fratelli d’Italia terrà un flash mob dinanzi all’istituto Portella della Ginestra per protestare contro i pesanti e gravi disagi subiti dalla popolazione scolastica a causa del mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento.

“Protestiamo contro una amministrazione comunale inadeguata che non riesce a garantire i servizi essenziali. Con la scuola non si scherza. Questo ennesimo disagio non può passare sotto silenzio”, dicono i consiglieri del gruppo di FdI.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA