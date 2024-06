Vittoria, fiamme notturne in un’abitazione di piazza Trinità

Attualità

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che i danni del rogo si propagassero altrove

Fiamme nella notte in un’abitazione di piazza Trinità al quartiere San Giovanni. Sul posto vigili del fuoco e polizia scientifica. L’intervento tempestivo ha scongiurato che i danni, comunque ingenti, si propagassero ad altre abitazioni. Tutti da decifrare i contorni del rogo a quanto pare maturati per dissidi familiari. Si tratta di una famiglia tunisina ma residente ormai da circa 30 anni in città (foto Franco Assenza).

