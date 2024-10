Vittoria, Fiat Panda colpita da un pirata della strada si ribalta su se stessa

Cronaca

L'episodio è accaduto lunedì sera in via Palestro

Sarebbe stato un pirata della strada a investire una Fiat Panda che, guidata da una giovane donna, è ribaltata su se stessa. La donna ha riportato ferite lievi, anche dopo che l’auto è girata su se stessa. L’episodio è accaduto lunedì sera in via Palestro. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e l’acquisizione delle immagini. Nella stessa zona, il giorno prima, era stato predisposto un posto di controllo dinamico interforze.

