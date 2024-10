Vittoria, Fiat Panda si ribalta. Alla guida una ragazza

Cronaca

Solo escoriazioni per la conducente che è stata comunque trasportata in ospedale

Oggi pomeriggio, in contrada Cicchitto, sulla ex Sp 17 per Scoglitti, ribattezzata strada della mattanza, alla luce delle numerose morti che si sono registrate, si è verificato un incidente autonomo. Una ragazza che si trovava alla guida di una Fiat Panda azzurra si è ribaltata per motivi in fase di accertamento. Solo escoriazioni per la giovane che è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Sul posto un equipaggio del 118 e la polizia locale di Vittoria (foto Franco Assenza).

