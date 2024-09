Vittoria, finalmente apre una libreria

Società

Il taglio inaugurale del nastro è previsto per domani pomeriggio

Domani, venerdì 13 settembre alle 17,30, Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, aprirà in via Giacomo Matteotti a Vittoria, in provincia di Ragusa, un punto vendita, mettendo così a disposizione degli abitanti un luogo di riferimento dedicato al mondo della cultura, della lettura e dell’intrattenimento.

«Io e i miei soci crediamo fortemente in questo progetto: offrire alla città di Vittoria e ai suoi abitanti, un servizio culturale importante come quello di una libreria», dichiara Eva Feligioni, affiliata Mondadori Store. «Con Mondadori Store, partner strategico e fondamentale, vogliamo collaborare in maniera sinergica per incentivare e promuovere, non solo pratiche culturali, ma anche esperienze vere e proprie da offrire ai vittoriesi per favorire anche il senso di appartenenza a una comunità. Ci piacerebbe che la libreria di Vittoria, con i suoi eventi, presentazioni di libri, laboratori e non solo, diventasse un punto di ritrovo per tutti i suoi cittadini. Inoltre, sarà anche attiva la collaborazione con alcune associazioni locali e con le scuole del territorio per supportarle nel rinnovamento delle biblioteche scolastiche», conclude l’affiliata.

La nuova libreria, situata nel centro di Vittoria, si estende su 70 metri quadrati e offre una selezione di 6.000 titoli, dai grandi classici ai best sellers, tra narrativa, saggistica e varia, senza dimenticare le sezioni fantasy e young adult. Presenti anche i format We are Junior, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la fantasia dei più giovani, e quello Just Comic, dedicato agli appassionati di manga e fumetti. Ad ampliare l’offerta dello store sono presenti anche aree dedicate ai #BookTok per le nuove generazioni di lettori, oltre a quelle riservate a cartoleria, giocattoli, gift box e gift card.