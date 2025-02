Vittoria, finisce con l’auto sulla rotatoria nel corso della notte: illeso

Cronaca

L'episodio è accaduto lungo la ex Ss 115

Incidente stradale nel corso della notte. Il conducente di una Mercedes (nella foto Franco Assenza) ha perso il controllo dell’auto ed è finito sul cordolo della rotatoria che delimita l’area in cui sorge il Mc Donald’s sulla ex Ss 115. Per fortuna, il ragazzo che era alla guida è sostanzialmente illeso se si eccettua qualche botta e una lieve escoriazione. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi. L’episodio intorno alle 1,15 di domenica.

