Vittoria, firmato il rinnovo dell’accordo territoriale per la predisposizione di contratti di locazione agevolati

Attualità

La firma tra sindacati e associazioni di categoria alla presenza del vicesindaco Fiorellini

I sindacati inquilini Sunia-Cgil, Sicet-Cisl e Uniat-Uil e per la proprietà edilizia Federproprietà Uppi e UnionCasa, hanno firmato il rinnovo dell’accordo territoriale del Comune di Vittoria, il primo comune in provincia a rinnovare gli accordi territoriali.

La firma è avvenuta alla presenza dell’assessore Giuseppe Fiorellini che aveva convocato le organizzazioni sindacali per la stipula dell’accordo territoriale del comune di Vittoria.

La legge prevede che in tutti i comuni possano essere stipulati accordi territoriali al fine di predisporre contratti di locazione agevolati, ai quali la legge riconosce agevolazioni fiscali sia ai proprietari che agli inquilini.

Il nuovo accordo territoriale di Vittoria, pur mantenendo saldo il principio di calmierare i canoni di locazione, è stato elaborato in un’ottica di miglioramento della qualità dell’abitare tenendo conto delle caratteristiche di efficientamento energetico degli immobili (Ciranna-Sunia).