Vittoria, “Fisco & Scuola” per seminare legalità

Attualità

Interessante progetto sviluppato al Comprensivo Giovanni XXIII-Colonna

Si è tenuto ieri mattina il progetto “Fisco & Scuola” presso l’I.C. Giovanni XXIII-Colonna di Vittoria e tenuto dalla direzione provinciale di Ragusa, ufficio territoriale di Vittoria. I relatori, per l’Ade-Dp Ragusa, Ut Vittoria, Stefania Arabia e Carla Migliorisi; per l’Ader-Dp Ragusa, Marina Sinatra e Carmelo Rustico. Referenti del progetto per l’istituto Giovanni XXIII-Colonna le docenti Sofia Nicotra e Maria Giovanna Romania, dirigente scolastico Angela Agnese Fisichella. Sulla base di un protocollo di intesa con il Mim, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione realizzano ogni anno con gli istituti scolastici diverse iniziative, con l’intento di sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto delle regole fiscali e contribuire a sviluppare il senso di responsabilità civile e sociale connessa all’esercizio della cittadinanza attiva.