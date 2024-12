Vittoria, fontaniere comunale colpito da dermatite da contatto con prognosi superiore ai 40 giorni: assolti tre funzionari dell’ente

Ragusa

Avrebbe operato senza i dispositivi di protezione individuale

Tre funzionari del Comune di Vittoria sono stati assolti dal Tribunale di Ragusa con la formula il fatto non sussiste dall’accusa di concorso in lesioni colpose ai danni di un fontaniere assunto con contratto a tempo determinato. Il lavoratore è rimasto vittima di dermatite da contatto con prognosi superiore ai 40 giorni. Era stato assegnato all’impianto di pretrattamento e rilascio delle acque reflue e fognarie di Scoglitti ed avrebbe operato senza i dispositivi di protezione individuale e senza la disinfezione dei rifiuti in un ambiente di per sé malsano. Maggiori dettagli nell’edizione del quotidiano cartaceo domani in edicola.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA