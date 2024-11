Vittoria, formalizzato l’accordo con Mario Incudine per la direzione artistica del teatro comunale

Attualità

Il sindaco Aiello: "Porteremo sul palco una stagione teatrale e culturale di grande rilievo"

Questa mattina, a palazzo Iacono, è stato siglato l’incarico che assegna a Mario Incudine (nella foto con il sindaco Francesco Aiello, la direzione artistica della stagione culturale 2024-2025 del Teatro Vittoria Colonna. Una scelta prestigiosa per il rilancio della programmazione teatrale, che torna in attività dopo un lungo periodo di chiusura forzata.Il sindaco Francesco Aiello ha espresso grande soddisfazione per l’accordo raggiunto, dichiarando: “Ripartiamo con il nome prestigioso di Mario Incudine, a cui abbiamo voluto affidare la nostra stagione teatrale e tutti gli eventi culturali connessi all’attività del teatro. Siamo contenti di questo accordo e orgogliosi di presentare una programmazione che si preannuncia ricca e di qualità per la nostra comunità. Grazie al maestro Mario Incudine per avere accettato l’incarico. Siamo certi di portare sul palcoscenico del Vittoria Colonna una stagione teatrale e culturale di grande rilievo”.Il calendario degli appuntamenti sarà svelato nel corso di una conferenza stampa prevista nelle prossime settimane.

