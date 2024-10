Vittoria, Forza Italia continua a riorganizzarsi

Politica

Il consigliere Pelligra: "La città ha bisogno di numerose risposte che questa amministrazione non riesce a dare"

Forza Italia a Vittoria continua a riorganizzarsi sempre più in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. E’ questo il senso di un incontro (nella foto) che si è tenuto ieri mattina in segreteria e che ha visto tra gli animatori, presente il segretario cittadino Andrea La Rosa, il consigliere comunale Biagio Pelligra il quale, assieme ai componenti del direttivo e ai vari amici presenti, ha fatto il punto della situazione sulle sfide da portare avanti, definendo le attività da porre in essere da qui alle prossime settimane.