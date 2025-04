Vittoria, Forza Italia ha detto no al rendiconto 2024 approvato in consiglio comunale

Attualità

Forza Italia ha detto no al rendiconto 2024 che è stato approvato ieri sera in Consiglio comunale dall’anomala maggioranza formata da Pd e Dc. “Prendiamo atto – sottolinea il segretario cittadino forzista Andrea La Rosa – di come si è evoluto il panorama politico nella nostra città. E, al di là del dato politico, non si può non considerare l’aspetto tecnico ed è quello su cui il nostro consigliere comunale Biagio Pelligra si è soffermato. Riflettori puntati sulla gestione dell’ente che non sembra essere coerente con quella che dovrebbe essere l’attenzione riservata dal buon padre di famiglia. La lettura del rendiconto ha fatto emergere numerosi dubbi e altrettanti numerosi buchi e disattenzioni amministrative che porteranno ulteriori danni alle casse dell’ente. Stiamo parlando di numeri che non rispecchiano affatto quella che dovrebbe essere una visione lungimirante per garantire il benessere della città. Il rendiconto 2024 ci parla di troppi sprechi e di poca responsabilità. Non c’era altra scelta se non bocciarlo” (nella foto da sinistra Pelligra e La Rosa).