Vittoria, Forza Italia programma l’organizzazione territoriale

Politica

Ieri sera un partecipato incontro con i parlamentari Castiglione e Falcone

La segreteria cittadina di Forza Italia Vittoria, guidata dal segretario Andrea La Rosa e con il consigliere comunale Biagio Pelligra, in sintonia con la segreteria provinciale retta da Giancarlo Cugnata, ha organizzato un incontro alla presenza del parlamentare nazionale di Fi Giuseppe Castiglione e del parlamentare europeo Marco Falcone, caratterizzato dalla partecipazione di dirigenti locali e provinciali. Utile e opportuno il confronto sui temi del territorio e sulla necessità del ruolo che Forza Italia è chiamato a svolgere con riferimento alle prospettive da costruire in vista delle prossime sfide, guardando alla pianificazione capillare di una importante campagna di tesseramento con l’obiettivo di mettere in piedi una qualificata classe dirigente. Un’azione mirata a coinvolgere una più larga base, con quante più adesioni è possibile, sul territorio (nella foto sopra da sinistra Pelligra, Falcone, Cugnata, Castiglione e La Rosa).