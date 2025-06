Vittoria, Forza Italia promuove una iniziativa sulla pace

Attualità

L'appuntamento è per venerdì pomeriggio nella sede di via Garibaldi

La segreteria cittadina di Forza Italia Vittoria (nella foto) ha organizzato per venerdì alle 19, nella sede di via Garibaldi 101, una manifestazione simbolica contro la guerra, grazie anche alla disponibilità della segreteria provinciale retta da Giancarlo Cugnata.

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. “Così recita l’articolo 11 della nostra bella Costituzione – dice il segretario cittadino dei forzisti, Andrea La Rosa – dovremmo tutti impararlo a memoria e recitarlo ogni mattina come fosse una preghiera laica. Per questo venerdì 6 giugno abbiamo programmato questa iniziativa simbolica. Si mobiliterà la segreteria cittadina di Fi e il gruppo consiliare con il consigliere Biagio Pelligra per dire no alla guerra. Nessuno può voltarsi dall’altra parte, fingere di non vedere, e noi nel nostro piccolo lanceremo un messaggio di pace. La riteniamo un’iniziativa utile, un messaggio simbolico, che pubblicheremo subito dopo in tutti i canali social. Un invito rivolto ai potenti della Terra. Occorre fermarsi prima che sia troppo tardi. Costruiamo, insieme, la pace”.

