Vittoria, Forza Italia solidale con Schifani

Politica

Dopo le minacce di morte ricevute, in campo il segretario La Rosa e il consigliere Pelligra

La segreteria cittadina di Forza Italia Vittoria, in particolare il segretario Andrea La Rosa e il consigliere comunale Biagio Pelligra (nella foto con Schifani), interpretando tutti i sentimenti degli iscritti e dei simpatizzanti, esprimono la propria sincera e non formale solidarietà nei confronti del governatore di Sicilia, Renato Schifani, a fronte delle minacce di morte ricevute. “I cambiamenti che il presidente sta apportando nella nostra Regione – affermano da Forza Italia Vittoria – evidentemente stanno dando fastidio a numerosi gruppi di potere. La storia si ripete. Invitiamo il governatore Schifani a non mollare, ad andare avanti e a perseguire la strada della legalità in un’isola, la Sicilia, che ne sente sempre di più il bisogno. Forza Italia Vittoria, con il direttivo e la segreteria cittadina, è vicina a Schifani e lo supporterà nelle sue azioni politiche e amministrative”.

